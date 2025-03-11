Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Chạy đường dây mạng, dây camera, dây điện thoại cho thành hệ thống

- Lắp đặt các ouet mạng, thoại

- Lắp đặt các thiết bị mạng, camera

- Cài đặt các thiết bị đầu ghi hình, tổng đài điện thoại

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng

- Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng

- Những công việc khác theo yêu cầu thực tế

- Thi công lắp đặt hệ thống điện NLMT, hệ thống smarthome,

- Bảo trì bảo dưỡng máy lạnh

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực là 1 lợi thế

- Không cần kinh nghiệm chỉ cần chịu làm, chịu học hỏi .

- Ưu tiên các bạn là bộ đội xuất ngũ, thợ điện nước, cơ khí, có bằng điện hoặc viễn thông, CNTT càng tốt .

- Người lao động trên 18 tuổi

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360 Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng đầy đủ theo dự án và công trình

- Chế độ công tác phí nếu có

- Được tham gia BHXH

- Được ký hợp đồng dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360

