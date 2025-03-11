Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 113 Đường Bùi Văn Hoà Phường Long Bình Tân TP Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Chạy đường dây mạng, dây camera, dây điện thoại cho thành hệ thống
- Lắp đặt các ouet mạng, thoại
- Lắp đặt các thiết bị mạng, camera
- Cài đặt các thiết bị đầu ghi hình, tổng đài điện thoại
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng
- Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng
- Những công việc khác theo yêu cầu thực tế
- Thi công lắp đặt hệ thống điện NLMT, hệ thống smarthome,
- Bảo trì bảo dưỡng máy lạnh

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực là 1 lợi thế
- Không cần kinh nghiệm chỉ cần chịu làm, chịu học hỏi .
- Ưu tiên các bạn là bộ đội xuất ngũ, thợ điện nước, cơ khí, có bằng điện hoặc viễn thông, CNTT càng tốt .
- Người lao động trên 18 tuổi

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360 Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng đầy đủ theo dự án và công trình
- Chế độ công tác phí nếu có
- Được tham gia BHXH
- Được ký hợp đồng dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ 360

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 33/21/39, Tổ 5, KP 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

