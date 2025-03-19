Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Khu dân cư xã Lộc An
- Bình Sơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập dự toán ngân sách dự án, lập báo cáo tài chính, báo cáo dự trù thu chi, báo cáo hao hụt
Đàm phán đơn giá, triển khai hợp đồng với Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ
Kiểm soát đơn giá thực tế - đơn giá dự thầu
Tính toán khối lượng thi công hàng kì
Triển khai hồ sơ thanh toán, theo dõi lập báo cáo dòng tiền
Rà soát vật tư vật liệu, triển khai đơn giá, trình mẫu vật tư
Báo cáo đánh giá lực lượng thi công
Lên kế hoạch tính toán khối lượng, bảo vệ khối lượng, đơn giá từng đợt
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm liên quan.
Hiểu biết dự toán công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật theo đơn giá định mức của nhà nước bằng các loại phần mềm như: Excel, G8, …
Nắm vững qui trình, thủ tục hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán A-B với Chủ đầu tư và nhà thầu phụ thi công.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương chưa bao gồm phụ cấp công trình, đi lại và phụ cấp khác (thỏa thuận)
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Lương tháng 13.
Thưởng theo dự án.
Môi trường làm việc linh hoạt, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
