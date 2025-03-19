Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu dân cư xã Lộc An - Bình Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập dự toán ngân sách dự án, lập báo cáo tài chính, báo cáo dự trù thu chi, báo cáo hao hụt

Đàm phán đơn giá, triển khai hợp đồng với Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ

Kiểm soát đơn giá thực tế - đơn giá dự thầu

Tính toán khối lượng thi công hàng kì

Triển khai hồ sơ thanh toán, theo dõi lập báo cáo dòng tiền

Rà soát vật tư vật liệu, triển khai đơn giá, trình mẫu vật tư

Báo cáo đánh giá lực lượng thi công

Lên kế hoạch tính toán khối lượng, bảo vệ khối lượng, đơn giá từng đợt

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm liên quan.

Hiểu biết dự toán công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật theo đơn giá định mức của nhà nước bằng các loại phần mềm như: Excel, G8, …

Nắm vững qui trình, thủ tục hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán A-B với Chủ đầu tư và nhà thầu phụ thi công.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chưa bao gồm phụ cấp công trình, đi lại và phụ cấp khác (thỏa thuận)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Lương tháng 13.

Thưởng theo dự án.

Môi trường làm việc linh hoạt, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn

