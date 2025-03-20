Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số C186, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

• Giám sát và quản lý thi công công trình

• Kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu

• Thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình xây dựng

• Xác định tim, mốc, cao độ, địa hình phục vụ thi công

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế và bản vẽ thiết kế

• Quản lý và xử lý dữ liệu trắc đạc, lập báo cáo kỹ thuật

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng

• Có từ [2 năm] kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công xây dựng và trắc đạc, trắc địa công trình (ưu tiên trong lĩnh vực nhà công nghiệp)

• Thành thạo các thiết bị đo đạc (máy toàn đạc, thủy bình, GPS, RTK...)

• Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, phần mềm xử lý số liệu trắc địa...)

• Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công trình

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ ăn ở khi đi công trình xa

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành

