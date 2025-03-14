Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu dân cư xã Lộc An - Bình Sơn,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý thi công hiện trường

Trực tiếp triển khai cho tổ đội thi công

Làm việc với chủ đầu tư và giám sát

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chủ động và tiên phong trong công việc

Có kế hoạch và trách nhiệm, có định hướng và mục tiêu.

Ưu tiên có kinh nghiệm thi công nhiều loại, cấp công trình xây dựng

Ưu tiên nhà ở Biên Hòa

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chưa bao gồm phụ cấp công trình, đi lại và phụ cấp khác (thỏa thuận).

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Lương tháng 13.

Thưởng theo dự án.

Môi trường làm việc linh hoạt, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn

