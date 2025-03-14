Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Khu dân cư xã Lộc An
- Bình Sơn,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý thi công hiện trường
Trực tiếp triển khai cho tổ đội thi công
Làm việc với chủ đầu tư và giám sát
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Chủ động và tiên phong trong công việc
Có kế hoạch và trách nhiệm, có định hướng và mục tiêu.
Ưu tiên có kinh nghiệm thi công nhiều loại, cấp công trình xây dựng
Ưu tiên nhà ở Biên Hòa
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương chưa bao gồm phụ cấp công trình, đi lại và phụ cấp khác (thỏa thuận).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Lương tháng 13.
Thưởng theo dự án.
Môi trường làm việc linh hoạt, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
