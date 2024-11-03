Tuyển Sản xuất Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tổ 11, Khu phố 2, P. Long Bình Tân, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lắp đặt các thiết bị thủy lực, cơ khí, đấu nối các hệ thống đường ống trong các nhà máy công nghiệp Vận hành các thiết bị nạp khí ni-tơ cho bình tích áp thủy lực, các thiết bị đo kiểm độ bẩn dầu, lọc dầu, tách nước (sẽ được công ty đào tạo) Đi cùng kỹ sư để khảo sát, lắp đặt thiết bị và phụ kiện tại công trường Thực hiện các công việc tại xưởng theo hướng dẫn của Trưởng Xưởng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi dưới 40, sức khỏe tốt Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, trường nghề chuyên ngành cơ khí, thủy lực, chế tạo máy Biết sử dụng các loại máy móc cơ khí cầm tay Có kinh nghiệm lắp ráp, làm nguội, hoàn thiện máy, hệ thống hoặc đã từng làm ở một vị trí tương đương. Làm tại xưởng và có thể đi công trình khi có yêu cầu Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cầu tiến. Ưu tiên có kinh nghiệm về: Hàn Tig, Mig, Que. Điện điều khiển. Am hiểu về bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén. Có bằng lái xe từ B1 trở lên.

Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động. Cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, ý thức tự giác trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao. Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi, sinh nhật, quà các ngày lễ, hiếu hỷ, cước điện thoại, công tác phí, thâm niên, teambuilding,... theo Quy định của Công ty. Có xe hơi khi đi công tác xa và được hưởng trợ cấp đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại. Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Cty và mức độ hoàn thành công việc của cá nhân. Được hưởng thưởng cổ phiếu ưu đãi cổ tức theo nội quy. Đặc biệt, khi có thành tích vượt trội. Lương tháng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

