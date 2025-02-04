Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 01 Đ. Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nắm vững kiến thức về sản phẩm

Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu và trưng bày sản phẩm hàng hóa đến khách hàng

Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách

Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ

Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế, không vướng bận lịch học

Nhanh nhẹn, trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt

Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca giữa 12h00 - 20h00; Ca chiều 14h00 - 22h00 (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5)

Giao tiếp Tiếng Anh (Có phụ cấp riêng)

Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-10tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp trách nhiệm + Phụ cấp tiếng anh + Thưởng doanh số

Thử việc 01 tháng hướng 100% lương

Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin