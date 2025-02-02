Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LIVIN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LIVIN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH LIVIN
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH LIVIN

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH LIVIN

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 5A Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Theo dõi mua hàng hóa, công nợ, hợp đồng với nhà cung cấp, quản lý kho và chi phí
Thực hiện các báo cáo cần thiết cho quản lý
Theo dõi hóa đơn đầu vào, đầu ra, các chứng từ và nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế
Làm việc với cơ quan nhà nước, thuế, BHXH, ngân hàng...
Các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng.

Tại CÔNG TY TNHH LIVIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp ăn ca, lương T13, phép năm.
- BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc.
- Mỗi tuần nghỉ 1 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVIN

CÔNG TY TNHH LIVIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5A+5B Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

