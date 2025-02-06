Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 8h30
- 18h (chiều thứ 7 & cn off)., Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, trực tiếp giới thiệu, tư vấn đến khách hàng sản phẩm vay tín chấp, thẻ tín dụng Shinhan finance
- Chăm sóc, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
- Tham gia các hoạt động thị trường nhằm phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trình độ: Trung cấp trở lên ( THPT phải có kinh nghiêm )
- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên
- Hình thức fulltime, ko nhận parttime
- Siêng năng, năng động, trung thực.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 5 - 5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
