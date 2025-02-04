Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XD-TM và TT Nội thất Đông Trúc làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 56 Đống Đa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi doanh thu chi phí phát sinh và thiết lập quy trình giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty.

Tiếp nhận các hóa đơn, chứng từ xuất - nhập hàng hóa từ bộ phận kho, bộ phận mua hàng và xem xét tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ theo quy định để kê khai và nhập số liệu vào phần mềm hệ thống;

Theo dõi và kiểm soát lượng hàng hóa đặt từ nhà cung cấp, đảm bảo cân đối với lượng hàng tồn hiện có;

Kiểm tra, đối chiếu công nợ, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp trong thời hạn quy định

Cùng với trưởng các bộ phận và quản lý thực hiện tính giá thành và lên giá vốn cho từng món ăn trong menu. Quản lý menu và mã món ăn trên hệ thống ipos.

Định kỳ so sánh giá cả hàng hóa trên thị trường với giá của nhà cung cấp; thông báo đến nhà cung cấp để cập nhật giá mới nếu có sự chênh lệch giá;

Định kỳ hàng tháng phối hợp với Thủ kho, Bếp trưởng kiểm tra số lượng thực phẩm, nguyên vật liệu xuất nhập tồn trên giấy tờ và so sánh với số lượng hàng hóa thực trong kho và lập bản báo cáo báo cáo lên cấp trên theo quy định;

Quản lý tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, các chi phí liên quan khác và lập các bản báo cáo liên quan;

Tính và chuyển tiền lương hàng tháng cho các bộ phận. Đưa ra các kiến nghị để tối ưu hóa chi phí cho quán. Kết hợp với quản lý quán để khai báo tăng, giảm bảo hiểm đúng thời hạn. Chuẩn bị hồ sơ và giải quyết các chế độ cho NLĐ

Hằng ngày xuất hóa đơn F&B cho khách hàng. Hằng tháng xuất hóa đơn mảng dịch vụ môi giới cho đối tác.

Thực hiện ghi chép, tính toán chính xác các thông tin gồm: chi phí, hoạch toán thu nhập, thuế VAT, công nợ,... theo quy định của công ty;

Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định;

Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế( lập báo cáo thuế) , các công ty chức năng nhà nước, các tổ chức tín dụng liên quan.

Định kỳ cuối tháng/quý lập các báo cáo tình hình kinh doanh của dự án, báo cáo xuất - nhập, tồn thực phẩm, nguyên vật liệu.

Thực hiện các công việc có liên quan khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các trường có liên quan đến chuyên ngành tài chính, kế toán.

Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp (ưu tiên mảng dịch vụ nhà hàng khách sạn)

Nắm vững nghiệp vụ kế toán và pháp lý để có thể giải trình với cơ quan nhà nước nếu cần.

Chăm chỉ, không ngại khó, có nhu cầu học hỏi để thăng tiến và sẵn sàng đi với công ty từ mô hình nhỏ cho đến khi phát triển lớn mạnh.

Tại Công ty TNHH XD-TM và TT Nội thất Đông Trúc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện

• Được đào tạo thêm về nghiệp vụ

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, đóng BHXH...

• Chương trình teambuilding, nghỉ mát

• Thưởng lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XD-TM và TT Nội thất Đông Trúc

