Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hội sở MB bank, 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Phát triển hệ thống Website
Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance...
Lập trình linh hoạt trên hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot, Python triển khai theo hình thích microservice chạy độc lập
Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD
Tối ưu performance các xử lý giải thuật
Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, toán tin hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín
Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java, Python
Kinh nghiệm về framework và thư viện: Spring boot, Hibernate, Flask, Django, FastAPI
Kinh nghiệm về DB Oracle, MySql, MongoDB, SQLite
Kinh nghiệm về Git và Git Flow
Kinh nghiệm về web services: SOAP; RestfulAPI ... hoặc giao thức Client - Server: Socket TCP/IP; Web Socket
Kinh nghiệm về Queue hoặc Cache như Kafka; RabbitMQ; ActiveMQ; Redis; Memcached
Kinh nghiệm về Unit test; Sonarqube; Mockito, Selenium, Pytest
Ưu tiên:
Kinh nghiệm về DevOps: Docker, Kubernetes, Jenkins, Prometheus, Thanos, Grafana (Canary deploy)
Kinh nghiệm làm trực tiếp hoặc tích về hệ thống lưu trữ, luân chuyển, truy vấn file (VD: Documentum, Filenet, Alfresco)
Kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc ứng dụng: MVC, Microservices; Micro frontend
Kinh nghiệm về tối ưu source code, tối ưu hệ thống, tối ưu tài nguyên, tối ưu thuật toán
Kinh nghiệm về xây dựng khung hệ thống, nền tảng core, thư viện cho hệ thống.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;
Thưởng nóng, thưởng dự án,...
Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết
Phụ cấp onsite: Từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ tùy dự án
Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)
Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết
Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty
Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc
Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7- Tòa nhà Kim Hoàn- Ngõ 19 Duy Tân- Cầu Giấy -Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

