Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 26 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng web trên nền tảng java

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng.

Thực hiện các nhiệm vụ sửa lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai

Thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của thành viên có kinh nghiệm hoặc trưởng nhóm

Có thể phân tích và xử lý lỗi liên quan tới nghiệp vụ.

Đưa ra đề xuất cải tiến nhằm giảm thiểu lỗi thường xuyên xảy ra.

Với Mức Lương Đến 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường được đào tạo về chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

Có kinh nghiệm làm việc với một trong các framework của Java như Spring MVC, Spring Boots, Hibernate.

Nắm vững về Java cơ bản và phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP).

Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL);

Có kinh nghiệm làm việc với angularJS/ReactJS là một lợi thế (không bắt buộc); .

Đam mê, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

- Định kỳ xét tăng lương theo năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

