Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11QL32 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Dẫn dắt và tham gia thiết kế, phát triển các ứng dụng di động chất lượng cao trên nhiều nền tảng (iOS, Android hoặc các framework đa nền tảng như Flutter, React Native).

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ phức tạp, tư vấn giải pháp, và thiết kế kiến trúc hệ thống hiệu quả, dễ mở rộng.

Viết mã sạch, tối ưu, đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của ứng dụng.

Tham gia phát triển, triển khai các dự án mobile app với vai trò lập trình viên mobile.

Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên trong nhóm, đảm bảo áp dụng các phương pháp phát triển tốt nhất.

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế UI/UX, backend và các bên liên quan để mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch.

Thực hiện kiểm thử tích hợp, unit test và tối ưu hóa ứng dụng.

Đánh giá và đề xuất các công nghệ, công cụ, framework mới.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp, đảm bảo giải pháp nhanh chóng và hiệu quả.

Đảm bảo tiến độ dự án và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mã nguồn.

Tham gia thuyết trình giải pháp, đóng góp chiến lược cho các dự án mobile.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý phòng CNTT giao.

Kinh nghiệm chuyên môn

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động (ưu tiên có kinh nghiệm dev lead).

Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ native (Java/Kotlin cho Android, Swift/Objective-C cho iOS) hoặc các framework đa nền tảng (Flutter, React Native).

Thành thạo ngôn ngữ Dart, nắm vững các thành phần của framework Flutter (Widget, Layout, Navigator,...).

Biết sử dụng các công cụ quản lý trạng thái như GetX, Bloc, Riverpod.

Kinh nghiệm tích hợp ứng dụng với APIs bên thứ ba (RESTful, GraphQL) và xử lý dữ liệu với các định dạng khác nhau (JSON, XML,...).

Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thiết kế mobile, tối ưu hiệu suất và kỹ thuật debug.

Thành thạo các công cụ CI/CD, testing tự động và hệ thống quản lý phiên bản như Git.

Kỹ năng mềm

Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chia sẻ kiến thức.

Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Tư duy sáng tạo, chủ động, và chịu trách nhiệm cao trong công việc.

Học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000đ - 23.000.000đ/ tháng.

Lương thử việc: 85% lương cứng. ( không cần thử việc nếu phỏng vấn đánh giá tốt kỹ năng)

Phụ cấp: Ăn trưa 35.000 đồng/ngày.

Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 10 hàng tháng.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tham gia các hoạt động của công ty: bóng đá, bóng bàn, du lịch, dã ngoại, liên hoan,...

Lương tháng 13, thưởng cố định và các chế độ khuyến khích theo chính sách của công ty;

Du lịch 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART

