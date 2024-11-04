Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia xây dựng, phát triển các website tin tức - giải trí.. Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành website. Tối ưu hóa code, tối ưu hóa truy xuất cơ sở dữ liệu để các website có thể chịu tải được nhiều triệu lượt truy cập/ngày. Hiểu biết tốt về nguyên lý lập trình web, nguyên lý hoạt động của các website, giao thức HTTP. Kiểm tra nhật ký (log) của website được giao phụ trách theo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần) để phát hiện & xử lý lỗi kịp thời. Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết tốt về PHP, JS, Mysql. Thành thạo các câu lệnh SQL Thành thạo Stored Procedure/Trigger. Chấp nhận sv mới ra trường - nếu có tiềm năng phát triển tốt Có kinh nghiệm làm PHP, JS, MySQL, đã hoặc đang làm cho các công ty truyền thông online là lợi thế Chấp nhận sv mới ra trường - nếu có tiềm năng phát triển tốt Có khả năng phát hiện nguyên nhân, xử lý lỗi lập trình nhanh. Có khả năng làm việc theo Agile/Scrum. Có khả năng làm việc theo nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp ăn trưa, laptop Thưởng KPI và các chương trình thưởng khi hoàn thành tốt dự án. Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn như Vinmec, Thu Cúc, Hồng Ngọc. Văn phòng hạng A cực đẹp tại quận nội thành, thuận tiện đi lại. Có đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (9x).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h

