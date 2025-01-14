Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia phát triển phần backend, frontend

Chịu trách nhiệm làm chất lượng code của các module được giao

Tối ưu, nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật.

Tìm kiếm, nghiên cứu, đề xuất các thư viện, framework và các giải pháp công nghệ.

Lên kế hoạch, quản lý tiến độ các module mình triển khai, báo cáo kết quả cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, ưu tiên PHP.

Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một web framework development. Ưu tiên các web framework của PHP (Laravel, Magento, Moodle, ...).

Có kinh nghiệm làm việc với một trong số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MS SQL, MySQL, MongoDB, ...).

Có hiểu biết về các hệ thống CICD như: Git/Gitlab/Jenkin là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tham gia các dự án quản lý theo mô hình agile/scrum là một lợi thế, Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án như redmine, Jira là một lợi thế

Đọc hiểu tài liệu, nghiên cứu công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp tốt bằng tiếng Anh.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Thời gian làm việc: thứ 2 đến sáng thứ 7, 8h00 đến 17h30 hoặc 8:30 đến 18:00

BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc

Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương

Du lịch công ty 1 đến 2 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM

