Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tham gia phát triển phần backend, frontend
Chịu trách nhiệm làm chất lượng code của các module được giao
Tối ưu, nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật.
Tìm kiếm, nghiên cứu, đề xuất các thư viện, framework và các giải pháp công nghệ.
Lên kế hoạch, quản lý tiến độ các module mình triển khai, báo cáo kết quả cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, ưu tiên PHP.
Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một web framework development. Ưu tiên các web framework của PHP (Laravel, Magento, Moodle, ...).
Có kinh nghiệm làm việc với một trong số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MS SQL, MySQL, MongoDB, ...).
Có hiểu biết về các hệ thống CICD như: Git/Gitlab/Jenkin là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tham gia các dự án quản lý theo mô hình agile/scrum là một lợi thế, Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án như redmine, Jira là một lợi thế
Đọc hiểu tài liệu, nghiên cứu công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp tốt bằng tiếng Anh.
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Thời gian làm việc: thứ 2 đến sáng thứ 7, 8h00 đến 17h30 hoặc 8:30 đến 18:00
BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc
Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương
Du lịch công ty 1 đến 2 lần / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
