Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Mức lương
Đến 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 700 USD

Tham gia phát triển dự án outsource và sản phẩm của công ty về các lĩnh vực: Ecommerce, CRM, Giáo dục, NFT, AI, Blockchain...
Nâng cấp, tối ưu hóa, cải tiến hệ thống các sản phẩm maintain
Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng

Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên base IT các trường Đại học
1,5 - 2+ năm kinh nghiệm lập trình PHP Laravel
Có kinh nghiệm sử dụng Linux hoặc Windows server (sử dụng/ cài đặt các loại DB và sử dụng giao diện dòng lệnh)
Có kiến thức nền tảng tốt về OOP, Web Development, DBMS, ORM
Nắm vững mô hình MVC, có hiểu biết về Database (SQL, NOSQL)
Hiểu rõ về các công cụ quản lý source code như git
Có kinh nghiệm lập trình VueJS, ReactJS là 1 lợi thế
Có tinh thần học hỏi, thường xuyên tìm tòi và cập nhật các xu hướng công nghệ mới
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tham gia các dự án outsource thị trường Nhật là điểm cộng
Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1998 - 2001

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto $700 theo năng lực + thưởng KPI/dự án, các dịp lễ
Trợ cấp ăn uống, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ
Thưởng lương thứ 13, cơ hội sở hữu ESOP dành cho nhân viên
Review lương 02 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc
Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần
Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN
Môi trường làm việc trẻ trung, supportive, CLB bóng đá, lớp học tiếng Nhật,...
Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

