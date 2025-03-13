Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5A Đường Số 3, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng phần cứng hệ thống máy tính. Thực hiện bảo trì, sửa chữa, thay thế nâng cấp kịp thời đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của hệ thống phần cứng.
- Quản lý tài sản, trang thiết bị máy móc (máy tính, máy in, camera, máy mã vạch, máy chấm công..) toàn Công ty.
- Chịu trách nhiệm cài đặt setup máy tính mới cho Công ty và các chi nhánh.
- Hỗ trợ sửa chữa các máy móc, thiết bị văn phòng như máy in, máy tính, máy chấm công, máy mã vạch, máy quét của Công ty và các chi nhánh..
- Tìm kiếm và cung cấp các đối tác phục vụ cho các nhu cầu thay thế/mua mới/sửa chữa/bảo hành liên quan đến các linh kiện CNTT và các máy móc thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ trong phạm vi công việc liên quan đến Công ty.
- Xây dựng, cài đặt, tạo và phân quyền user trên server cho các phòng ban.
- Lắp đặt hệ thống dây mạng, camera, wifi, tổng đài điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin.
- Quản lý thiết bị modem, router, switch…
- Giám sát, xử lý sự cố cho hệ thống tổng đài điện thoại.
- Tốt nghiệp Cao đẳngngành Công nghệ thông tin trở lên
- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Anh Văn đọc hiểu tài liệu
- Nam từ 22 - 30 tuổi, ngoại hình ưu nhìn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI:
- Lương từ 10 - 11 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm làm việc)
- Phụ cấp cơm + điện thoại + xăng xe
- Tham gia BHXH BHYT theo quy định
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Một số ưu đãi Rita Võ:
- Ưu đãi 30 - 50% khi sử dụng các dịch vụ cafe, thời trang thuộc Tập đoàn Rita Võ
- Phòng Tập gym Nội bộ với các dòng sản phẩm Rita Võ Sport hiện đại
- Cantin cơm trưa (nếu đăng ký cơm trưa)

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A,đường số 3,Phường An Phú,Tp Thủ Đức,Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

