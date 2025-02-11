Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 38 đường 94, phường Thạnh Mỹ Lợi, tp. Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.Quản trị vận hành và duy trì phần cứng và phần mềm cho toàn Công ty;

2.Quản trị hệ thống Email, các hệ thống thông tin liên lạc Hosting, ISP;

3.Hỗ trợ, giám sát, vận hành phầm mềm của công ty (1Business, Misa, …)

4.Hỗ trợ setup phòng họp và trực họp

5.Giám sát và lên kế hoạch bảo trì các thiết bị văn phòng, thiết bị CNTT và phối hợp với đối tác để sửa chữa/ bảo trì khi cần (máy tính, máy in, photocopy, camera, điều hòa, …);

6.Cài đặt, sửa chữa và khắc phục các sự cố về Network, Server, Wifi, thiết bị văn phòng,… tại văn phòng Công ty

7.Lắp đặt kết nối hệ thống mạng nội bộ cho toàn bộ các máy tính trong Công ty;

8.Theo dõi, kiểm tra, đánh giá trang thiết bị CNTT, đảm bảo cung cấp các công cụ CNTT kịp thời;

9.Hỗ trợ bộ phận mua sắm tài sản đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ CNTT.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

2.Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3.Có kiến thức sâu về hệ thống CNTT, mạng, bảo mật; các phần mềm, ứng dụng có liên quan đến ngành xây dựng.

Tại Công Ty Cổ Phần Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương: thỏa thuận từ 10 triệu - 12 triệu

2.Phụ cấp cơm: 35k/ngày (Tính theo ngày công thực tế)

3.Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động;

4.Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13, phép năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.