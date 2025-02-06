Tuyển Lập trình viên Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân tích giải pháp, nắm rõ các yêu cầu về hệ thống, tính năng của sản phẩm phần mềm.

Lập kế hoạch, xây dựng phương án, công cụ kiểm thử đối với từng sản phẩm.

Sở hữu kiến thức vững về kiểm thử phần mềm và các quy trình kiểm thử liên quan.

Cẩn thận, chú trọng chi tiết và có phương pháp làm việc khoa học.

Soạn thảo các test cases, checklists và báo cáo các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để làm rõ và đảm bảo yêu cầu hệ thống.

Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và hoàn thành công việc đúng hạn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong kiểm thử ứng dụng web, hoặc > 1-2 dự án thực tế.

Kỹ năng viết tài liệu tốt.

Quen thuộc với Testlink là một lợi thế.

Kiến thức và kinh nghiệm trong kiểm thử API là một lợi thế.

Thành thạo các phương pháp và công cụ kiểm thử phần mềm.

Kinh nghiệm với Kiểm thử Tự động (Selenium, Appium, v.v.) là một lợi thế.

Kinh nghiệm với kiểm thử hiệu suất và bảo mật là một lợi thế.

Kinh nghiệm trong phát triển phần mềm và kỹ năng lập trình là một lợi thế mạnh.

Nice to have:

Kỹ năng phân tích mạnh mẽ, khả năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Khả năng làm việc tốt trong môi trường nhóm và hợp tác với người khác để đạt được mục tiêu chung.

Khả năng làm việc độc lập.

Biết tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản.

Thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.

Được hướng dẫn tận tình, tạo nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc.

Hỗ trợ tiền nhà ở trong bán kính 2km.

Hỗ trợ chi phí gửi xe và các tiện ích khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.