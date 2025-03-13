Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Mac Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 Đường Số 2, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Xây dựng website trên nền tảng mã nguồn WordPress.

Sử dụng công cụ Elementor, Crocoblock (Jet Engine, Dynamic…)

Biết sử dụng photoshop, illustrator cơ bản để xử lý hình ảnh

Phối hợp và hỗ trợ bộ phận thiết kế (Design) của Công ty để tối ưu giao diện Website (PC, Table, Mobile)

Quản lý các website do Công ty thiết kế.

Các công việc khác theo phân Công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Thiết kế, Công nghệ thông tin hoặc đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm xây dựng website WordPress.

Có mắt thẩm mỹ về bố cục, màu sắc, hình ảnh

Hiểu biết cơ bản tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm

Có khả năng làm việc độc lập, có kinh nghiệm làm việc nhóm

Có tư duy tốt thiết kế, sáng tạo, ham học hỏi

Cầu tiến, yêu thích công việc thiết kế, lập trình

Tỉ mỉ và kỹ lưỡng.

Tại Công ty cổ phần Mac Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11.000.000 – 12.000.000 + bonus hấp dẫn + phụ cấp

Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việcCơ hội được đào tạo, phát triển công việc trong môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc

Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công việc ổn định và lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mac Marketing

