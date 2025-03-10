Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VOVINAM KỸ THUẬT SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Phát triển và duy trì sản phẩm game:

Phát triển game đa nền tảng sử dụng Unity, kết hợp công nghệ Thị giác máy tính để nhận diện và mô phỏng các thế võ, chuyển động cơ thể, và tương tác trong thời gian thực.

Tích hợp các thư viện OpenCV, Google MediaPipe để phân tích và xử lý hình ảnh/video cho các ứng dụng võ thuật thực tế.

Xây dựng các kịch bản game và ứng dụng liên quan đến hướng dẫn các thế võ cơ bản và nâng cao, tình huống thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường và mô phỏng tình huống tự vệ.

Tích hợp và tối ưu công nghệ AI:

Xây dựng và triển khai các mô hình AI để nhận diện chuyển động cơ thể (pose detection), phân tích động tác, và đánh giá kỹ thuật trong game.

Sử dụng Google MediaPipe để hỗ trợ nhận diện thế võ và đưa ra phản hồi tương tác trực tiếp.

Hợp tác sản xuất:

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế, biên kịch, và sáng tạo nội dung để đảm bảo sản phẩm Unity đáp ứng tiêu chuẩn võ thuật của Vovinam.

Xây dựng pipeline hiệu quả để tích hợp tài nguyên đa phương tiện như hình ảnh, video, và dữ liệu võ thuật.

Kiểm tra và cải tiến:

Thực hiện kiểm tra, phát hiện và khắc phục lỗi liên quan đến các tính năng AI và Thị giác máy tính.

Liên tục cải tiến sản phẩm để tăng tính hấp dẫn và trải nghiệm người dùng.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu trên 1 năm kinh nghiệm phát triển game hoặc ứng dụng liên quan đến Thị giác máy tính, AI.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các thư viện OpenCV, TensorFlow, hoặc MediaPipe.

Khả năng tối ưu hiệu suất ứng dụng trên các thiết bị di động và PC;

Khả năng tự học hỏi và bắt kịp các xu hướng công nghệ mới.

Thành thạo lập trình Unity (C#), kiến thức vững về OOP.

Có kiến thức về AI/ML, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến pose detection, object tracking, hoặc gesture recognition.

Hiểu biết về các kỹ thuật nhận diện chuyển động cơ thể, phân tích hình ảnh và video trong thời gian thực.

Tham gia phát triển các sản phẩm game và ứng dụng sáng tạo, lan tỏa tinh thần võ đạo của Vovinam - Việt Võ Đạo.

Làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực AI, Thị giác máy tính, và võ thuật truyền thống.

Cơ hội học hỏi và triển khai các công nghệ tiên tiến như AR/VR trong các dự án thực tế.

Tham gia các sự kiện lớn của môn phái tại Việt Nam và quốc tế.

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Thưởng Lễ, Tết (30/04-01/05; 02/09; Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán…)

Du lịch team building hàng năm;

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chuyên môn về AI, Unity, và công nghệ Thị giác máy tính.

