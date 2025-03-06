Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 89 Vạn Kiếp, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Nhân sự triển khai các dự án về Hạ tầng CNTT: hạ tầng mạng và bảo mật, máy chủ và hệ thống lưu trữ, các giải pháp quản trị, đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu.
Công việc cụ thể như sau:
Khảo sát, lập kế hoạch, triển khai dự án, giám sát thi công, báo cáo tiến độ.
Xây dựng các bộ tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thi công, hoàn công trong quá trình triển khai.
Nghiên cứu, xây dựng lab và tư vấn các giải pháp về CNTT mới đến khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí chuyên môn đang ứng tuyển.
Có kiến thức chuyên môn về hạ tầng CNTT như: hệ thống mạng và bảo mật, hệ thống máy chủ, các hệ điều hành máy chủ, hạ tầng hóa, Cloud…
Có các chứng nhận/chứng chỉ đào tạo về chuyên ngành CNTT có liên quan.
Có đam mê và định hướng nghề nghiệp theo lĩnh vực phần cứng CNTT.
Có kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, giải quyết vấn đề tốt, đưa ra được sáng kiến trong quá trình xử lý công việc.
Có tinh thần ham học hỏi, không ngại thử thách, có thái độ cầu tiến, trung thực, chăm chỉ.
Có tính kỷ luật và thái độ nghiêm túc trong quá trình xử lý công việc thường ngày.
Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng đọc và nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành CNTT thành thạo.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 02 tháng.
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ khen thưởng, phụ cấp, công tác phí: được hưởng theo quy định của công ty.
Các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.
Được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo kiến thức chuyên môn, trao dồi kinh nghiệm và kỹ năng xử lý công việc trong quá trình thực tế triển khai.
Có cơ hội tiếp cận, học hỏi, cập nhật công nghệ tiên tiến nhất từ nhiều hãng Công nghệ lớn trên thế giới như: HPE - Aruba, Cisco, Dell, Palo Alto, Check Point, Splunk, Veeam, Sophos, Microsoft, Fortinet….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công nghệ PSYS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Vạn Kiếp, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

