Tuyển Lập trình viên Công TY TNHH Woodworth Wooden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Ấp 12, X. Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Các công việc khác do trưởng phòng phân công.
- Sẽ trao đổi chi tiết khi đến phỏng vấn.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 25-35
Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ bữa trưa
- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ tết theo luật lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
