Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
- Hà Nội: R4
- Royal City
- Thanh Xuân
- Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Thực hiện phát triển các yêu cầu xử lý cho phần mềm ERP Odoo nhằm đáp ứng đúng theo nhu cầu nghiệp vụ BA và Designer cung cấp
Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống Odoo
Thu thập và xử lý các yêu cầu thiết kế giải pháp và kỹ thuật
Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật
Tham gia xây dựng các giải pháp, viết phần mềm, lập trình các module theo yêu cầu công việc
Tư vấn giải pháp, chủ động tìm kiếm các addons phù hợp với nhu cầu phát triển sản phẩm nhằm tối ưu chi phí và thời gian
Thực hiện nâng cấp lên version mới khi Odoo ra phiên bản tiếp theo
Làm việc cùng Devops cấu hình hệ thống Odoo và Postgres nhằm mang lại hiệu quả hoạt động tối ưu của sản phẩm.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Chuyên môn:
Có khả năng hiểu business logic, tìm tòi hướng giải quyết các vấn đề mới
Hiểu nghiệp vụ CRM, kho vận, vận chuyển, HRM, CRM là 1 lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Odoo version 13 trở lên
Đã từng làm các dự án ERP quy mô nhân sự sử dụng > 200,...
Kỹ năng:
Kỹ năng làm việc nhóm, kết hợp đội phát triển để tự động hóa quy trình phát triển, kiểm thử
Tư duy logic và có chiến lược
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc theo nhóm
Thái độ: Nhiệt huyết, trách nhiệm, có tinh thần startup
Cam kết làm việc tối thiểu 12 tháng
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 18 – 25 triệu
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm.
Được tham gia các hoạt động đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn.
Được tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
