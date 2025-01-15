Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Reactjs từ 4 năm kinh nghiệm

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Web Responsive

Hiểu biết sâu về responsive design, UI/UX, và tiêu chuẩn thiết kế giao diện.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và CI/CD.

Am hiểu về bảo mật hệ thống và tiêu chuẩn bảo mật ngành tài chính.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình frontend

Đã từng tham gia ít nhất 1-2 dự án liên quan đến hoạt động tài chính, fintech.

Đã từng tham gia các dự án lớn (có 5 người tham gia trở lên)

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

