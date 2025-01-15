Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Reactjs từ 4 năm kinh nghiệm
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Web Responsive
Hiểu biết sâu về responsive design, UI/UX, và tiêu chuẩn thiết kế giao diện.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và CI/CD.
Am hiểu về bảo mật hệ thống và tiêu chuẩn bảo mật ngành tài chính.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình frontend
Đã từng tham gia ít nhất 1-2 dự án liên quan đến hoạt động tài chính, fintech.
Đã từng tham gia các dự án lớn (có 5 người tham gia trở lên)
Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Reactjs từ 4 năm kinh nghiệm
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Web Responsive
Hiểu biết sâu về responsive design, UI/UX, và tiêu chuẩn thiết kế giao diện.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và CI/CD.
Am hiểu về bảo mật hệ thống và tiêu chuẩn bảo mật ngành tài chính.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình frontend
Đã từng tham gia ít nhất 1-2 dự án liên quan đến hoạt động tài chính, fintech.
Đã từng tham gia các dự án lớn (có 5 người tham gia trở lên)
Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Reactjs từ 4 năm kinh nghiệm
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Web Responsive
Hiểu biết sâu về responsive design, UI/UX, và tiêu chuẩn thiết kế giao diện.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và CI/CD.
Am hiểu về bảo mật hệ thống và tiêu chuẩn bảo mật ngành tài chính.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI