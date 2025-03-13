Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH BIG MOUTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 7, Tòa nhà Star Tower, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Bảo trì hệ thống của Bigmouth (picapica.com.vn, các hệ thống sắp ra mắt và phát triển sau này)

- Phát triển Frontend và Backendứng dụng web

- Thiết kế và tốiưu cơ sở dữ liệu

- Phát triển và tích hợp API

- Thiết kế và triển khai kiến trúc hệ thống

- Soạn thảo và bảo trì tài liệu kỹ thuật

- Thực hiện tốiưu hóa SEO

- Quản lý Google Search Console, Ads, Analytics

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình JAVA (spring boot)

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình Front End (VUE or REACT,ưu tiên VUE)

- Có kinh nghiệm về Mysql/Mariadb, mongo, redis

- Có khả năng thiết kế / xây dựng kiến trúc dự án

- Có kinh nghiệm về tốiưu hoá SEO onpage, GA

- Hiểu biết về git, docker, linux

- Có kinh nghiệm về CI/CD, AWS là 1 lợi thế

- Kinh nghiệm làm Responsive và Cross-browing

- Hiểu biết về quy trình triển khai (Docker, công cụ CI/CD)

- Kiến thức cơ bản hoặc kinh nghiệm với các dịch vụ Cloud

- Kỹ năng xử lý tốiưu hóa tốc độ, bảo mật và giải quyết mã độc

- Kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án

- Tinh thần trách nhiệm, định hướng khách hàng và khả năng làm việc nhóm

- Ham học hỏi công nghệ mới

Tại CÔNG TY TNHH BIG MOUTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ phép năm (12 ngày/năm, cộng thêm theo thâm niên).

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo chế độ.

- Thưởng lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

