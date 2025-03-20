Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
- Hà Nội:
- 91 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Tham gia vào các dự án phát triển website thương mại điện tử, nâng cấp các sản phẩm extension hoặc viết mới extension theo nhu cầu của công ty sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP + Mysql
• Làm việc với bộ phận kiểm thử và phát triển sản phẩm để tối ưu, sửa lỗi, phát triển chức năng mới.
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm
• Phát triển template và extension cho Ecommercial CMS như Joomla, Virtuemart, Magento...
• Chăm sóc khách hàng qua ticket support, làm dịch vụ customize (có thưởng % theo dự án)\
• Quy trình làm việc chuyên nghiệp, sử dụng Redmin để quản lý dự án, bộ phận designer, bộ phận product, bộ phận tester và manager hỗ trợ quá trình làm việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 trong các open sources như Magento, Wordpress, Joomla, Prestashop, OsCommerce, OpenCart...
- Ưu tiên những nhân sự đã từng làm việc với WordPress / Joomla / Magento, và có sản phẩm extension phát triển trên 3 mã nguồn trên
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Có nhiệt huyết và đam mê với lập trình web
- Tiếng Anh căn bản
Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase Thì Được Hưởng Những Gì
- Nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng mềm trong suốt quá trình làm việc.
- Xác định lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, đãi ngộ xứng đáng và nhiều cơ hội thăng tiến.
- Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp độc đáo với các đồng nghiệp năng động, sáng tạo.
- Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm (có thể thương lượng)
- Lương tháng 13 + thưởng triền miên cả năm: thưởng theo dự án, thưởng sáng kiến, thưởng nóng/đột xuất
- Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến
- Sếp vui tính, đồng nghiệp siêu lầy lội.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách về lao động theo luật lao động: Ngày làm 8 tiếng, luân phiên nghỉ 2 thứ Bảy để có thời gian về quê hoặc xả stress, bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ tết, ốm đau,….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
