Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 90 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Triển khai kiến trúc phần mềm cho hệ sinh thái của dự án.
Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm trên nền tảng Java/ Java (Intra-Mart)
Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tham gia bảo trì, âng cấp các sản phẩm công nghệ hiện có để đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định.
Dự án dài hạn, công việc ổn định.
Địa điểm làm việc: 90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm Java/JavaScript (Intra-Mart framework)
Tiếng Anh khá.
Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Ưu tiên (không bắt buộc)
Có kinh nghiệm code Apex (Salesforce).
Có kinh nghiệm làm dự án Nhật.
Tiếng Nhật cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.
Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.
Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...
Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.
Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

