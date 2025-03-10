Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 7 Dân Tộc, P. Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

1. Phân tích nghiệp vụ (BA)

- Làm việc với các phòng ban để thu thập yêu cầu, phân tích và đề xuất giải pháp hệ thống.

- Xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD, SRS).

- Xây dựng hệ thống ERP cho ngành in ấn bao bì

2. Thiết kế và phát triển hệ thống:

- Thiết kế kiến trúc hệ thống, giao diện và cơ sở dữ liệu.

- Phát triển tính năng front-end và back-end, đảm bảo hiệu suất và bảo mật ổn định & mở rộng

3. Triển khai:

- Kiểm tra hệ thống, sửa lỗi và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

- Triển khai hệ thống lên môi trường thực tế.

4. Bảo trì và nâng cấp hệ thống theo nhu cầu của doanh nghiệp..

5. Quản lý nhân viên lập trình viên (Junior Developer) & hỗ trợ đào tạo kỹ năng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi 28-40 tuổi, TN Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Kinh nghiệm từ 5 năm phát triển phần mềm, ưu tiên trong lĩnh vực ERP / SaaS.

- Có khả năng làm việc độc lập từ khâu phân tích nghiệp vụ đến triển khai và hướng dẫn sử dụng.

- Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình:

+ Back-end: Node.js, PHP, Python, hoặc Java.

+ Front-end: React, Angular, hoặc Vue.js.

+ Cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, hoặc MongoDB.

- Am hiểu về bảo mật hệ thống và tối ưu hóa hiệu suất.

- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP hoặc các hệ thống quản lý doanh nghiệp là lợi thế.

- Tư duy logic, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các phòng ban để thu thập yêu cầu.

- Chịu áp lực công việc tốt, sẵn sàng học hỏi và cải tiến liên tục.

- Chủ động, sáng tạo & tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 40-50 triệu VNĐ/tháng.

- Thưởng 10% lợi nhuận mỗi dự án triển khai ERP thành công – càng triển khai nhiều, thu nhập càng cao

- Cơ hội thăng tiến lên CTO: Làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc, tham gia vào các dự án lớn của công ty.

- Phúc lợi: Bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định, du lịch hàng năm.

- Đào tạo: Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm.

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6

- Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định, thưởng theo từng dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ

