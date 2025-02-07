Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

(1) – PO độc lập cho các sản phẩm của bộ phận (20%)
Đóng vai trò Product Owner (PO) độc lập, chịu trách nhiệm quản lý các sản phẩm của bộ phận, từ định hướng đến phát triển và tối ưu hóa. Làm việc với các stakeholder chính như:
Product Manager: Phối hợp để đảm bảo sản phẩm phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của công ty.
System Architect/Solution Architect: Phối hợp để hoàn thiện giải pháp công nghệ và nghiệp vụ.
Agile Team: Bao gồm Dev (FE, BE), Scrum Master, Designer, Tester… để triển khai phát triển sản phẩm.
Trách nhiệm chính:
Quản lý Team Backlog (cấp độ chi tiết của Product Backlog).
Đảm bảo nghiệm thu kết quả làm việc của các sprint (thường 2 tuần/sprint).
(2) – Phân tích yêu cầu và thiết kế logic nghiệp vụ (70%)
Phân tích GAP giữa yêu cầu và hiện trạng để đưa ra giải pháp phù hợp.
Phối hợp với System Architect/Solution Architect để thiết kế giải pháp công nghệ và nghiệp vụ.
Tài liệu hóa các yêu cầu dưới dạng PRD, workflow, user story, backlog, wireframe…
Đảm bảo truyền đạt yêu cầu rõ ràng, dễ hiểu tới đội ngũ phát triển.
(3) – Các công việc khác (10%)
Theo dõi tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong quá trình phát triển.
Báo cáo tiến độ với Product Manager hoặc Business Owner.
Đóng góp ý kiến cải tiến quy trình làm việc và tham gia các cuộc họp nội bộ của team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vai trò BA trong lĩnh vực phát triển phần mềm hoặc triển khai giải pháp công nghệ.
Có kinh nghiệm với Google Workspace hoặc Google Cloud Platform là lợi thế lớn.
Kỹ năng:
Thành thạo trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế quy trình nghiệp vụ và tài liệu hóa.
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với các nhóm liên quan (Product Manager, Dev, Architect…).
Tiếng anh: Giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.
Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...
Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI, Commission,...tùy theo mỗi vị trí
Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất; Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu; Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

