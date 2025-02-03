Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VETC

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu và triển khai sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực bãi đỗ xe thông minh, thu phí tự động và các lĩnh vực khác theo định hướng phát triển của công ty.
Tham gia khảo sát, thu thập thông tin, phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp nghiệp vụ dựa trên yêu cầu đã thu thập.
Viết các tài liệu quy trình nghiệp vụ, thiết kế chi tiết chức năng phần mềm.
Thực hiện kiểm thử nghiệm thu sản phẩm/phần mềm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương
Có tối thiểu 4 năm ở vị trí BA
Có kinh nghiệm mảng trung gian thanh toán, ngân hàng
Có hiểu biết về phân tích, thiết kế, nắm vững hệ CSDL/SQL
Nắm vững kiến thức và quy trình chuẩn về BA IT
Hiểu biết cơ bản về các phương pháp quản lý dự án
Có các chứng chỉ phân tích nghiệp vụ như CCBA, CBAP là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong phát triển dự án Products
Có kinh nghiệm về hệ thống CNTT lớn là một lợi thế
Chủ động, có thái độ tích cực và trách nhiệm cao trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
Có khả năng đọc và hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lên tới 1800$
- Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm
- Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
- Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà
- Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần
- Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm
- Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty
- Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc
- Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban
- Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VETC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

