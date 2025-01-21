Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Solazu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 Lê Quang Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thực hiện kiểm thử phần mềm (Manual Testing), đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Xây dựng, cập nhật các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu từ khách hàng.

Ghi nhận, phân tích và báo cáo lỗi (bugs).

Tham gia họp với khách hàng Nhật Bản để làm rõ yêu cầu và báo cáo tiến độ.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng & Kinh nghiệm

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Thành thạo quy trình kiểm thử cơ bản và các công cụ quản lý lỗi như JIRA, TestRail, v.v.

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật N2 trở lên: Có khả năng giao tiếp trực tiếp với khách hàng Nhật.

Kỹ năng bổ sung (Ưu tiên)

Kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản.

Hiểu biết về kiểm thử tự động (Automation Testing) là điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Solazu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thanh toán theo từng dự án.

Cơ hội làm việc với các đối tác lớn từ Nhật Bản.

Nâng cao kỹ năng kiểm thử và giao tiếp tiếng Nhật.

Hình thức tuyển dụng

Cộng tác viên, làm việc theo hợp đồng ngắn hạn theo từng dự án.

Linh hoạt thời gian, làm việc remote hoàn toàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Solazu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin