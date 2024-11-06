Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa N01A, tầng M, 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Vue JS

Tạo và tối ưu hóa các component tái sử dụng

Đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng web

Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và back-end để triển khai các tính năng mới

Thực hiện các best practices về phát triển front-end và đảm bảo mã nguồn sạch, dễ bảo trì

Kiểm tra và gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng

Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án

Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Chứng chỉ chuyên ngành CNTT

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS/AngularJS/ReactJS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Vue3

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và TypeScript

Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX

Kinh nghiệm với các công cụ và thư viện front-end như Vuex, Pinia, Vue Router, và Ant design

Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs và WebSockets

Hiểu biết về các công cụ build và quản lý dự án như Webpack, Vite, và npm/yarn

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả

Kinh nghiệm với Git và các hệ thống quản lý source code

Khả năng làm việc trong môi trường Agile/Scrum

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Chứng chỉ chuyên ngành CNTT

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS/AngularJS/ReactJS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Vue3

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và TypeScript

Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX

Kinh nghiệm với các công cụ và thư viện front-end như Vuex, Pinia, Vue Router, và Ant design

Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs và WebSockets

Hiểu biết về các công cụ build và quản lý dự án như Webpack, Vite, và npm/yarn

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả

Kinh nghiệm với Git và các hệ thống quản lý source code

Khả năng làm việc trong môi trường Agile/Scrum

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin