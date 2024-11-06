Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
- Hà Nội:
- Tòa N01A, tầng M, 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Vue JS
Tạo và tối ưu hóa các component tái sử dụng
Đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng web
Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và back-end để triển khai các tính năng mới
Thực hiện các best practices về phát triển front-end và đảm bảo mã nguồn sạch, dễ bảo trì
Kiểm tra và gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng
Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án
Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Chứng chỉ chuyên ngành CNTT
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS/AngularJS/ReactJS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Vue3
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và TypeScript
Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX
Kinh nghiệm với các công cụ và thư viện front-end như Vuex, Pinia, Vue Router, và Ant design
Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs và WebSockets
Hiểu biết về các công cụ build và quản lý dự án như Webpack, Vite, và npm/yarn
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả
Kinh nghiệm với Git và các hệ thống quản lý source code
Khả năng làm việc trong môi trường Agile/Scrum
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
