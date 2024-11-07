Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Với hơn 1200 nhân sự chất lượng cao , Tổng Công ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel (VHT) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân, đã và đang trở thành nơi hội tụ của nhiều Tiến sỹ, Thạc sỹ được đào tạo tại các Quốc gia phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản,...Hướng tới sứ mệnh tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự và dân sự Made-in-Vietnam, Made-by-Vietnamese, tiến tới mục tiêu nắm giữ công nghệ lõi, VHT tập trung nghiên cứu phát triển các hệ thống chỉ huy và điều khiển, radar, thiết bị thông tin, hệ thống chỉ thị mục tiêu hải đảo, các hệ thống tác chiến điện tử, mô hình mô phỏng tập trận, các hệ thống cảnh giới quang điện tử...đi kèm với các sản phẩm thiết bị mạng viễn thông như hệ thống truy cập di động, cố định, các thiết bị truyền dẫn, hệ thống mạng lõi và các thiết bị Chip, thiết bị Y tế, camera... nhằm tăng cường khả năng an ninh quốc gia, quốc phòng, bảo vệ biên giới và lãnh thổ Việt Nam và từ đó hiện thực hóa tham vọng để trở thành "Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng" tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới.:

Tham gia phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng, thiết kế module cho hệ thống nhúng.

Nghiên cứu phát triển driver, ứng dụng cho các tính năng của sản phẩm.

Lập trình, kiểm thử chức năng theo yêu cầu thiết kế quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng hệ thống.

Xây dựng bài đo, phương pháp đánh giá; phương pháp debug lỗi trong quá trình lập trình, kiểm thử sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.

Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm Toeic.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Có kiến thức nền tảng về kỹ thuật vi xử lý và kỹ thuật điện tử (điện tử tương tự, điện tử số, mạch logic...), kiến trúc máy tính, hệ điều hành, kỹ thuật lập trình.

Sử dụng tốt ít nhất 01 công cụ lập trình nhúng cho vi điều khiển, vi xử lý cao cấp (ARM, DSP, ASIC).

Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình C/C++.

Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Linux.

Có kinh nghiệm lập trình ngoại vi, giao tiếp bộ nhớ, giao tiếp số (UART/SPI/I2C/CAN...).

Tại Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ# Dẫn đầu thị trường

Cơ hội được làm việc tại Tập đoàn tiên phong mở đường , kiến tạo tương lai thông minh, gắn kết của Việt Nam.

Cơ hội được thử sức trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

# Môi trường năng động sáng tạo

Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

Được khơi gợi cảm hứng làm việc với văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

# Cơ hội thử thách và phát triển

Áp dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chuyên môn giải quyết các bài toán hấp dẫn, thử thách tại Viettel.

Cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực, sản phẩm và quốc gia khác nhau góp phần thay đổi xã hội .

Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.

# Chế ngộ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày .

Thưởng thức bữa trưa thơm ngon tại Tập đoàn, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị

Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV và người thân với trang thiết bị hiện đại.

KhácViettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel nếu trúng tuyển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.