Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
Xây dựng ứng dụng liên quan đến mảng Ecommerce ngành Bán lẻ
Hiểu sản phẩm, không ngừng tối ưu hóa hiệu suất, xác định và khắc phục sự cố, cải thiện độ ổn định và trải nghiệm người dùng.
Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp công nghệ mới ứng dụng vào dự án
Đóng góp ý kiến để làm cho ứng dụng tốt hơn và dễ sử dụng hơn.
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm trở lên.
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm phát triển ứng dụng mobile với Flutter(Dark).
Có kinh nghiệm làm việc với GIT
Có kinh nghiệm với các công cụ phân tích hiệu suất và tối ưu hóa ứng dụng.
Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc.
Kỹ năng debug tốt, biết cách xử lý và giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.
Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới.
Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Được cấp máy tính cấu hình khủng và màn hình lớn.
Môi trường trẻ, năng động, thú vị kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.
Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.
Thưởng Tết hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
