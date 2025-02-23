Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Xây dựng ứng dụng liên quan đến mảng Ecommerce ngành Bán lẻ

Hiểu sản phẩm, không ngừng tối ưu hóa hiệu suất, xác định và khắc phục sự cố, cải thiện độ ổn định và trải nghiệm người dùng.

Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp công nghệ mới ứng dụng vào dự án

Đóng góp ý kiến để làm cho ứng dụng tốt hơn và dễ sử dụng hơn.

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm trở lên.

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm phát triển ứng dụng mobile với Flutter(Dark).

Có kinh nghiệm làm việc với GIT

Có kinh nghiệm với các công cụ phân tích hiệu suất và tối ưu hóa ứng dụng.

Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc.

Kỹ năng debug tốt, biết cách xử lý và giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.

Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới.

Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Được cấp máy tính cấu hình khủng và màn hình lớn.

Môi trường trẻ, năng động, thú vị kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.

Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.

Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.

Thưởng Tết hấp dẫn.

