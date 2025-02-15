Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41/19 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các dự án về ERP từ Front-end đến Back-end.

Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng.

Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng.

Tham gia vào các quá trình kiểm soát chất lượng cho sản phẩm.

Chi tiết trao đổi qua cuộc phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành CNTT.

Có 2 năm kinh nghiệm phát triển Web và App;

Thành thạo các ngôn ngữ phát triển: ReactJS, NodeJS, PHP laravel, React Native;

Thành thạo trong sử dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu với MySQL, Redis, MongoDB;

Có kinh nghiệm làm việc với NodeJS (ExpressJS) và có kiến thức về RESTful APIs, JWT.

Có khả năng deploy hệ thống lên cloud server.

Đã phát triển qua các hệ thống ERP, CRM là lợi thế.

Yêu thích môi trường Product và Startup

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-25tr thỏa thuận theo năng lực.

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng Tết và các dịp lễ...

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.

Lương làm thêm giờ theo luật lao động.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (8h00 - 17h00).

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.

Được training, đào tạo và định hướng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin