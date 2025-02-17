Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KCN Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên mới cho doanh nghiệp mới tại Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp

PHÒNG BAN: Bán hàng

BÁO CÁO CHO: Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giám đốc Kinh doanh sẽ tìm kiếm hỗ trợ nhóm Bán hàng/MKT và làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác.

Trách nhiệm chính:

- Quản lý và đảm bảo tất cả các báo cáo bao gồm báo cáo bán hàng, hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng

- Quản lý và chuẩn bị hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động

- Quản lý và đảm bảo tất cả các yêu cầu trong hệ thống

- Kết hợp và hỗ trợ nhóm bán hàng để tạo thanh toán, khiếu nại

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác từ Trưởng phòng Kinh doanh

- Tạo và đảm bảo kế hoạch và thực hiện chiến dịch phát trực tiếp cho KOL.

- Duy trì hồ sơ chính xác về hoạt động bán hàng, tương tác với khách hàng và hiệu suất bán hàng.

- Nộp báo cáo bán hàng thường xuyên cho ban quản lý để theo dõi tiến độ và kết quả.

- Duy trì hồ sơ hàng tồn kho và hỗ trợ đặt hàng khi cần.

- Liên tục tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực làm đẹp.

- Cung cấp tài liệu đào tạo và giáo dục cho khách hàng hoặc nhóm nội bộ về các sản phẩm đang được bán.

- Bất kỳ nhiệm vụ đột xuất nào khác do cấp trên giao hoặc yêu cầu theo thời gian.

THÔNG TIN BỔ SUNG:

CÔNG TY TNHH YUKA HOH VIỆT NAM có địa chỉ tại:

Lô 21, Đường Tân Tạo,

Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,

Quận Bình Tân,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• Giờ làm việc: 8:00 sáng - 5:00 chiều

• Ngày làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy (cách tuần Thứ Bảy)

--------------------------------

We looking for new candidate for new business in Vietnam with the field is health & beauty

DEPARTMENT: Sales

REPORT TO: Head of Business Development

JOB DESCRIPTION:

The Sales Executive will be looking into support Sales/ MKT team & work close with other departments.

Key Responsibilities:

- Manage & ensure all the report including sale report, weekly, daily, monthly

- Manage & prepare the contract, documents, relevant to operations

- Manage & ensure all the request in system

- Combine & support sale team for generate payments, claimback

- Support other tasks from Head of BD

- Create & ensure plan & execute for KOLs livestream campaign.

- Maintain accurate records of sales activities, customer interactions and sales performance.

- Submit regular sales reports to management to track progress and outcomes.

- Maintain inventory records and assist in stock ordering when needed.

- Continuously learn about new products and services in the beauty sector.

- Provide training and educational materials to customers or internal teams regarding the products being sold.

- Any other ad-hoc tasks assigned or required by superior from time to time.

ADDITIONAL INFO:

YUKA HOH VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY is located at:

Lot 21, Tan Tao Street,

Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward,

Binh Tan District,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

• Working hours: 8.00am - 5.00pm

• Working days: Monday - Saturday (alternate Saturdays)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

• Ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Việt, Tiếng Anh là một lợi thế.

• Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, mở cho người mới và chúng tôi sẽ đào tạo & hướng dẫn. Nếu họ có kinh nghiệm, sẽ là một lợi thế

• Kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm / sức khỏe & làm đẹp / bán lẻ / FMCG là một lợi thế.

• Tự thúc đẩy bản thân và có khả năng làm việc độc lập.

• Phải có Microsoft Office.

------------------------------------

REQUIREMENTS:

• Required language(s): Vietnamese, English is plus.

• Not require working experience, open for fresher & we will training & coaching. If they had exp, it will be plus

• Experience in cosmetics / health & beauty / retail / FMCG is a plus.

• Self-motivated and able to work independently.

• Microsoft office is must have.

Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, phát triển

- Bảo hiểm full lương, đầy đủ

- Nghỉ lễ tết theo quy định

- Lương tháng 13, thưởng năm

- Quà theo dịp lễ tết

----------------------------

- Training course, work and develop in a professional environment

- 12 days off according to state regulations

- 13th month salary, annual bonus

- Bonuses according to holidays and Tet

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

