Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KCN Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên mới cho doanh nghiệp mới tại Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp
PHÒNG BAN: Bán hàng
BÁO CÁO CHO: Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Giám đốc Kinh doanh sẽ tìm kiếm hỗ trợ nhóm Bán hàng/MKT và làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác.
Trách nhiệm chính:
- Quản lý và đảm bảo tất cả các báo cáo bao gồm báo cáo bán hàng, hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng
- Quản lý và chuẩn bị hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động
- Quản lý và đảm bảo tất cả các yêu cầu trong hệ thống
- Kết hợp và hỗ trợ nhóm bán hàng để tạo thanh toán, khiếu nại
- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác từ Trưởng phòng Kinh doanh
- Tạo và đảm bảo kế hoạch và thực hiện chiến dịch phát trực tiếp cho KOL.
- Duy trì hồ sơ chính xác về hoạt động bán hàng, tương tác với khách hàng và hiệu suất bán hàng.
- Nộp báo cáo bán hàng thường xuyên cho ban quản lý để theo dõi tiến độ và kết quả.
- Duy trì hồ sơ hàng tồn kho và hỗ trợ đặt hàng khi cần.
- Liên tục tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực làm đẹp.
- Cung cấp tài liệu đào tạo và giáo dục cho khách hàng hoặc nhóm nội bộ về các sản phẩm đang được bán.
- Bất kỳ nhiệm vụ đột xuất nào khác do cấp trên giao hoặc yêu cầu theo thời gian.
THÔNG TIN BỔ SUNG:
CÔNG TY TNHH YUKA HOH VIỆT NAM có địa chỉ tại:
Lô 21, Đường Tân Tạo,
Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
• Giờ làm việc: 8:00 sáng - 5:00 chiều
• Ngày làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy (cách tuần Thứ Bảy)
--------------------------------
We looking for new candidate for new business in Vietnam with the field is health & beauty
DEPARTMENT: Sales
REPORT TO: Head of Business Development
JOB DESCRIPTION:
The Sales Executive will be looking into support Sales/ MKT team & work close with other departments.
Key Responsibilities:
- Manage & ensure all the report including sale report, weekly, daily, monthly
- Manage & prepare the contract, documents, relevant to operations
- Manage & ensure all the request in system
- Combine & support sale team for generate payments, claimback
- Support other tasks from Head of BD
- Create & ensure plan & execute for KOLs livestream campaign.
- Maintain accurate records of sales activities, customer interactions and sales performance.
- Submit regular sales reports to management to track progress and outcomes.
- Maintain inventory records and assist in stock ordering when needed.
- Continuously learn about new products and services in the beauty sector.
- Provide training and educational materials to customers or internal teams regarding the products being sold.
- Any other ad-hoc tasks assigned or required by superior from time to time.
ADDITIONAL INFO:
YUKA HOH VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY is located at:
Lot 21, Tan Tao Street,
Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward,
Binh Tan District,
Ho Chi Minh City, Vietnam.
• Working hours: 8.00am - 5.00pm
• Working days: Monday - Saturday (alternate Saturdays)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Việt, Tiếng Anh là một lợi thế.
• Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, mở cho người mới và chúng tôi sẽ đào tạo & hướng dẫn. Nếu họ có kinh nghiệm, sẽ là một lợi thế
• Kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm / sức khỏe & làm đẹp / bán lẻ / FMCG là một lợi thế.
• Tự thúc đẩy bản thân và có khả năng làm việc độc lập.
• Phải có Microsoft Office.
------------------------------------
REQUIREMENTS:
• Required language(s): Vietnamese, English is plus.
• Not require working experience, open for fresher & we will training & coaching. If they had exp, it will be plus
• Experience in cosmetics / health & beauty / retail / FMCG is a plus.
• Self-motivated and able to work independently.
• Microsoft office is must have.

Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, phát triển
- Bảo hiểm full lương, đầy đủ
- Nghỉ lễ tết theo quy định
- Lương tháng 13, thưởng năm
- Quà theo dịp lễ tết
----------------------------
- Training course, work and develop in a professional environment
- 12 days off according to state regulations
- 13th month salary, annual bonus
- Bonuses according to holidays and Tet

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 21, đường Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

