Tuyển Lập trình viên Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đọc và chuyển các bản vẽ Autocad/ Solidworks
Triển khai bản vẽ chi tiết
Quản lý đơn hàng
Kiểm tra chất lượng và hoàn thiện bản vẽ (Theo tiêu chuẩn), gửi Files để gia công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo phần mềm 2D, 3D
- Ưu tiên am hiểu đọc hiểu bản vẽ SD/2D
- Chịu được áp lực công việc, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.

Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: ( Lương cứng: 8-12tr + PC + Tăng Ca + % Hoa Hồng)
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD

Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1, đường S3, phường Tây Thạnh,quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

