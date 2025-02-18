Tuyển Lập trình viên Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Đọc và chuyển các bản vẽ Autocad/ Solidworks

Triển khai bản vẽ chi tiết

Quản lý đơn hàng

Kiểm tra chất lượng và hoàn thiện bản vẽ (Theo tiêu chuẩn), gửi Files để gia công

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo phần mềm 2D, 3D

- Ưu tiên am hiểu đọc hiểu bản vẽ SD/2D

- Chịu được áp lực công việc, chịu khó, có trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.

Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: ( Lương cứng: 8-12tr + PC + Tăng Ca + % Hoa Hồng)

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD

