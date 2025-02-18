Tuyển Lập trình viên Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đọc và chuyển các bản vẽ Autocad/ Solidworks
Triển khai bản vẽ chi tiết
Quản lý đơn hàng
Kiểm tra chất lượng và hoàn thiện bản vẽ (Theo tiêu chuẩn), gửi Files để gia công
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo phần mềm 2D, 3D
- Ưu tiên am hiểu đọc hiểu bản vẽ SD/2D
- Chịu được áp lực công việc, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.
- Ưu tiên am hiểu đọc hiểu bản vẽ SD/2D
- Chịu được áp lực công việc, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.
Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: ( Lương cứng: 8-12tr + PC + Tăng Ca + % Hoa Hồng)
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và Pháp luật.
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc Xây dựng AHD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI