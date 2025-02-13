Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, xử lý và phân tích các tập dữ liệu từ nhiều nguồn: Dữ liệu bán hàng, khách hàng, sản phẩm, quảng cáo.

Sử dụng Power BI để tạo các Dashboard theo yêu cầu cho từng mục đích phân tích cụ thể.

Làm việc với các phòng ban trong doanh nghiệp để hiểu nhu cầu dữ liệu và chuyển thành các báo cáo phục vụ cho việc kinh doanh

Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu được sử dụng trong báo cáo và phân tích.

Đào tạo và hỗ trợ người dùng trong công ty về cách sử dụng các công cụ BI để tự báo cáo.

Các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Power BI (Power Query, Modeling, DAX), Excel để xử lý và trực quan hóa dữ liệu

Kinh nghiệm trên 01 năm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu hoặc lĩnh vực liên quan trong ngành Retail, Ecommerce.

Có khả năng xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày báo cáo tốt, có khả năng xử lý lượng lớn thông tin và đưa ra kết luận hữu ích

Kinh nghiệm sử dụng SQL, Python để xử lý dữ liệu là điểm cộng

Kỹ năng giao tiếp tốt để hợp tác hiệu quả với các phòng ban

Hiểu biết về các khái niệm, chỉ số KPI và đo lường hiệu suất kinh doanh

Khả năng tự học, cập nhật các xu hướng và công cụ để hiệu quả hơn trong công việc

Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin