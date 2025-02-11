Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2_ 461 đường Lê Thị Riêng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Phát triển các sản phẩm đa nền tảng: Web app, Mobile app...

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhằm tối ưu cho sản phẩm.

- Hỗ trợ các công việc khác có liên quan theo hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc các chuyên ngành: CNTT, Hệ thống quản lý thông tin, Kế toán tài chính, Thống kê tin học...

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nắm vững và thông thạo về ngôn ngữ lập trình React JS, React Native, DevExpress JS, ....

- Đam mê lập trình, chịu khó ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận.

- Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết.

- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương

- Phụ cấp tiền cơm, xăng xe, điện thoại,

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện được đào tạo các kỹ năng, được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn

- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Được hưởng các chế độ quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS

