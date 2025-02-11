Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 2_ 461 đường Lê Thị Riêng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Phát triển các sản phẩm đa nền tảng: Web app, Mobile app...
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhằm tối ưu cho sản phẩm.
- Hỗ trợ các công việc khác có liên quan theo hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc các chuyên ngành: CNTT, Hệ thống quản lý thông tin, Kế toán tài chính, Thống kê tin học...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nắm vững và thông thạo về ngôn ngữ lập trình React JS, React Native, DevExpress JS, ....
- Đam mê lập trình, chịu khó ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận.
- Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết.
- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương
- Phụ cấp tiền cơm, xăng xe, điện thoại,
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện được đào tạo các kỹ năng, được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn
- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
- Được hưởng các chế độ quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
