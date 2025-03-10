Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ.
ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh nghiệm ưu tiên trong lĩnh vực truyền thông hoặc truyền thông. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên các bạn có khả năng tiếng Anh tốt, khả năng thuyết phục và xử lý vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng phép năm khi làm chính thức, được đóng BHXH, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty;
Được cấp thiết bị làm việc;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố genZ đầy năng lượng;
Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA

CÔNG TY TNHH ROTIDER MEDIA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 132 Sunrise L, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

