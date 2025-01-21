Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TRẦN DUY HƯNG - HÀ NỘI

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Phát triển các ứng dụng Desktop/ Web application chủ yếu dựa trên nền tảng .NET kết hợp Autodesk API cho công việc liên quan tới BIM/ CIM Nhật Bản

Bảo trì, cập nhật, nâng cấp các ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng

Xây dựng báo cáo, hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết nghiệp vụ về ngành Xây Dựng, trên 3 năm kinh nghiệm lập trình các ứng dụng sử dụng các API phần mềm của hãng Autodesk như AutoCAD, Revit, Civil3D hoặc Navisworks...

Có kiến thức tốt về lập trình C#, WPF, mô hình MVVM và cơ sở dữ liệu

Có kiến thức về lập trình Mobile, Web application là một lợi thế

Ham học hỏi, nghiên cứu các công nghệ mới, và phần mềm.

YÊU CẦU KHÁC:

Có khả năng mô tả vấn đề một cách rõ ràng và ngắn gọn

Có khả năng làm việc nhóm, học hỏi và hỗ trợ các thành viên khác trong team

Có khả năng đọc hiểu sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật từ N3 trở lên là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương Gross từ 25,000,000 VND trở lên (sẽ trao đổi với ứng viên khi phỏng vấn).

· Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và thêm 4 ngày nghỉ hè của công ty

· Giờ làm việc linh hoạt từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

· Overtime tính theo Luật lao động

· Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên trên tổng lương

· Ngoài ra có thêm gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng và hỗ trợ gói tập sức khỏe cho nhân viên

· Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ cho công việc (khóa học tiếng Nhật, khóa học phần mềm…)

· Review lương: 2 lần/năm, thưởng hè + thưởng Tết

· Du lịch Công ty, teambuilding, tiệc sinh nhật hàng tháng và các phúc lợi khác

· Có cơ hội làm việc tại Nhật đối với những ứng viên có N3 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

