Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- TRẦN DUY HƯNG

- HÀ NỘI

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Phát triển các ứng dụng Desktop/ Web application chủ yếu dựa trên nền tảng .NET kết hợp Autodesk API cho công việc liên quan tới BIM/ CIM Nhật Bản
Bảo trì, cập nhật, nâng cấp các ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng
Xây dựng báo cáo, hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết nghiệp vụ về ngành Xây Dựng, trên 3 năm kinh nghiệm lập trình các ứng dụng sử dụng các API phần mềm của hãng Autodesk như AutoCAD, Revit, Civil3D hoặc Navisworks...
Có kiến thức tốt về lập trình C#, WPF, mô hình MVVM và cơ sở dữ liệu
Có kiến thức về lập trình Mobile, Web application là một lợi thế
Ham học hỏi, nghiên cứu các công nghệ mới, và phần mềm.
YÊU CẦU KHÁC:
Có khả năng mô tả vấn đề một cách rõ ràng và ngắn gọn
Có khả năng làm việc nhóm, học hỏi và hỗ trợ các thành viên khác trong team
Có khả năng đọc hiểu sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật từ N3 trở lên là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương Gross từ 25,000,000 VND trở lên (sẽ trao đổi với ứng viên khi phỏng vấn).
Lương Gross từ 25,000,000 VND trở lên (sẽ trao đổi với ứng viên khi phỏng vấn).
Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và thêm 4 ngày nghỉ hè của công ty
Giờ làm việc linh hoạt từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
Overtime tính theo Luật lao động
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên trên tổng lương
Ngoài ra có thêm gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng và hỗ trợ gói tập sức khỏe cho nhân viên
Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ cho công việc (khóa học tiếng Nhật, khóa học phần mềm…)
Review lương: 2 lần/năm, thưởng hè + thưởng Tết
Du lịch Công ty, teambuilding, tiệc sinh nhật hàng tháng và các phúc lợi khác
Có cơ hội làm việc tại Nhật đối với những ứng viên có N3 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 98 Phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

