Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kiến trúc và phát triển Nền tảng dữ liệu tập trung Data Platform Hybrid On-Prem & On-Cloud cho VCBS phục vụ kinh doanh

Thiết kế, xây dựng và quản lý các luồng data pipeline để tự động hóa quy trình thu thập, xử lý và lưu trữ dự liệu.

Thiết kế các luồng ELT/ETL đồng bộ dữ liệu, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, luồng đánh giá chất lượng dữ liệu, tổng hợp dữ liệu báo cáo, xuất dữ liệu lớn theo tài liệu nghiệp vụ.

Thực hiện quản lý ETL/ELT metadata (từ điển dữ liệu, logic của các luồng ETL/ELT,...)

Quy hoạch kiến trúc và triển khai xây dựng các vùng làm việc theo các nghiệp vụ, mục tiêu.

Giám sát và tối ưu hóa các thành phần trong hệ thống Nền tảng dữ liệu.

Hỗ trợ Nhóm Phân tích dữ liệu trong việc truy xuất dữ liệu và hiểu rõ cấu trúc dữ liệu.

Áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Đào tạo kỹ năng và chuyên môn cho nhân viên trực thuộc quản lý

Tham gia đề xuất, xây dựng giải pháp, cải tiến/xây mới và tham gia triển khai các dự án trong mảng chức năng được giao đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu chung

Tham gia review, đánh giá các giải pháp công nghệ của các đối tác liên quan đến lĩnh vực chuyên môn

Trình độ:

Bằng cấp: Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành CNTT/Toán-Tin/Khoa học máy tính/Khoa học dữ liệu/Hệ thống thông tin.. hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tiếng Anh: Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOEIC tối thiểu 650 hoặc chứng chỉ tương đương.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm với vai trò Kỹ sư dữ liệu hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Data Platform On-Cloud.

Ưu tiên các ứng viên từng làm Data Architect, DataOps, MLOps

Có khả năng nghiên cứu, đánh giá, cập nhật và tiếp cận công nghệ mới.

Năng lực/Kỹ năng:

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream processing…)

Kiến thức về các loại Cơ sở dữ liệu (RDBMS, Graph Database, No SQL, …).

Kỹ năng sử dụng một trong các loại CSDL (Oracle, Neo4j, HBase, Cassandra, MongoDB…)

Kiến thức về thiết kế, tổ chức DWH (snow schema, star schema…)

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình: SQL, Python...

Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Kubernetes (K8s) …)

Ưu tiên kiến thức về thiết kế, triển khai DWH, Data Lakehouse trên Cloud Microsoft Azure, Microsoft Fabric. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ DP-600: Fabric Analytics Engineer Associate của Microsoft.

Có kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ trong công việc.

Có kỹ năng quản trị thời gian và chịu được áp lực công việc cao, nhạy bén/linh hoạt trong xử lý tình huống;

Có kỹ năng làm việc nhóm;

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chế độ được hưởng:

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Hồ sơ yêu cầu:

Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;

Bản sao bằng cấp, chứng chỉ (nếu có);

Ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ dạng scan hoặc gửi trước bản Thông tin ứng viên VCBS (bắt buộc) về địa chỉ email: [email protected] (tiêu đề email đề nghị ghi rõ vị trí ứng tuyển).

VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.

Liên hệ: Cán bộ phụ trách tuyển dụng Mrs. Khánh Lương, SĐT: 0243.936.6990 máy lẻ 827.

