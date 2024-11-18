Tuyển Hành chính Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Kỳ Đồng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp đón khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để nhân viên sale và bác sĩ tư vấn dịch vụ cho khách hàng.

Xin thông tin KH ( thông tin cá nhân, thông tin bệnh lý.. ) và nhập lên hệ thống.

Chăm sóc khách hàng trong và sau khi làm xong dịch vụ, đặt lịch hẹn cho KH

Thu tiền của khách khi hoàn tất dịch vụ.

Tổng kết và báo cáo doanh thu hằng ngày.

Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lễ tân, chăm sóc khách hàng đặc biệt lĩnh vực nha khoa

Khả năng học hỏi nhanh, hòa đồng

Sử dụng vi tính văn phòng

Có tinh thần thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 triệu – 12 triệu/ tháng, phù hợp với năng lực

Được ký hợp đồng lao động, hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty và pháp luật

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.