Tuyển Hành chính Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 5 Kỳ Đồng, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp đón khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để nhân viên sale và bác sĩ tư vấn dịch vụ cho khách hàng.
Xin thông tin KH ( thông tin cá nhân, thông tin bệnh lý.. ) và nhập lên hệ thống.
Chăm sóc khách hàng trong và sau khi làm xong dịch vụ, đặt lịch hẹn cho KH
Thu tiền của khách khi hoàn tất dịch vụ.
Tổng kết và báo cáo doanh thu hằng ngày.
Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lễ tân, chăm sóc khách hàng đặc biệt lĩnh vực nha khoa
Khả năng học hỏi nhanh, hòa đồng
Sử dụng vi tính văn phòng
Có tinh thần thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 triệu – 12 triệu/ tháng, phù hợp với năng lực
Được ký hợp đồng lao động, hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty và pháp luật
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
