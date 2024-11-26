Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Quốc tế Senvita làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Quốc tế Senvita
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Senvita

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: 110 Điện Biên Phủ P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty
Phát triển và quản lý thương hiệu công ty, sản phẩm trên các kênh online và offline
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo để tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong ngành FMCG
Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi phí cho các hoạt động marketing
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ marketing, phân công công việc và đánh giá hiệu suất của nhân viên
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, sản phẩm, chăm sóc khách hàng để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược marketing
Xây dựng và quản lý các kênh truyền thông online, bao gồm website, mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử
Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing
Dẫn dắt, đào tạo, quản lý team marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Từ 2 năm kinh ngiệm ở vị trí tương đương.
Hiểu biết sâu rộng về marketing, xây dựng thương hiệu và truyền thông online
Có kiến thức về thương mại điện tử và xu hướng tiêu dùng trong ngành hàng FMCG
Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên số liệu
Khả năng sáng tạo cao, luôn cập nhật xu hướng marketing mới nhất
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý nhiều dự án cùng lúc
Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Senvita Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm của vị trí Leader
Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh và đóng góp cá nhân
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Senvita

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 110 Điện Biên Phủ - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

