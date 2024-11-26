Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Quốc tế Senvita làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: 110 Điện Biên Phủ P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Marketing Director

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty

Phát triển và quản lý thương hiệu công ty, sản phẩm trên các kênh online và offline

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo để tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong ngành FMCG

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi phí cho các hoạt động marketing

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ marketing, phân công công việc và đánh giá hiệu suất của nhân viên

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, sản phẩm, chăm sóc khách hàng để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược marketing

Xây dựng và quản lý các kênh truyền thông online, bao gồm website, mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử

Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing

Dẫn dắt, đào tạo, quản lý team marketing

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Từ 2 năm kinh ngiệm ở vị trí tương đương.

Hiểu biết sâu rộng về marketing, xây dựng thương hiệu và truyền thông online

Có kiến thức về thương mại điện tử và xu hướng tiêu dùng trong ngành hàng FMCG

Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên số liệu

Khả năng sáng tạo cao, luôn cập nhật xu hướng marketing mới nhất

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý nhiều dự án cùng lúc

Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm của vị trí Leader

Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh và đóng góp cá nhân

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển

