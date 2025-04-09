Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Teso Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 792 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích yêu cầu và viết testcase từ tài liệu, luồng nghiệp vụ hoặc sản phẩm demo.

Thực hiện test manual (test case, exploratory test, regression test…) trên Web/App.

Phối hợp chặt chẽ với Dev, BA và PM trong quá trình phát triển và kiểm thử sản phẩm.

Ghi nhận bug, mô tả rõ ràng và chi tiết, theo dõi và kiểm tra lại sau khi fix.

Viết tài liệu test report, checklist, hướng dẫn sử dụng nếu cần.

(Nếu có kỹ năng): Viết script test tự động (UI/API) trên nền tảng như Selenium, Postman, Katalon hoặc các framework phù hợp.

Đóng góp ý kiến cải tiến quy trình test hoặc sản phẩm.

Phân tích yêu cầu dự án, xây dựng kế hoạch kiểm thử, test case và test script chi tiết.

Thực hiện kiểm thử thủ công trên cả giao diện và hệ thống backend, có kỹ năng kiểm thử tự động là một lợi thế.

Kiểm thử các yếu tố chức năng, UI/UX, hiệu suất, bảo mật, tích hợp hệ thống.

Xác định, ghi nhận và báo cáo bug, lỗi hoặc các vấn đề không nhất quán trong hệ thống.

Phối hợp với nhóm phát triển để tái hiện và xử lý lỗi.

Đảm bảo các lỗi nghiêm trọng được ưu tiên sửa chữa trước khi triển khai.

Kiểm tra việc tuân thủ Service Level Agreement (SLA) về thời gian phản hồi và xử lý lỗi.

Kiểm tra hiệu suất hệ thống trong điều kiện tải cao và stress test để đảm bảo tính ổn định.

Đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho các tính năng như quét QR tích điểm, đổi quà, tham gia quay số may mắn.

Kiểm tra các quy tắc tính điểm loyalty, đổi thưởng, chương trình ưu đãi theo đúng logic yêu cầu.

Lưu trữ báo cáo kiểm thử, log lỗi và dữ liệu kiểm thử lịch sử để tham chiếu sau này.

Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử, tối ưu hóa tự động hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm test Manual hoặc học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.

Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có định hướng rõ ràng về nghề Tester và chịu khó học hỏi (sẽ được đào tạo).

Hiểu cơ bản về quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum là lợi thế).

Thông thạo các công cụ quản lý kiểm thử như Jira, TestRail, …

Có kỹ năng viết testcase rõ ràng, logic.

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết teamwork và báo cáo tiến độ.

Có tư duy phân tích, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Kiểm thử API (Postman, Swagger...)

Automation test (Selenium, Katalon, Cypress, Appium...)

SQL cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử hệ thống Loyalty, CRM, E-commerce.

Tại Công ty TNHH Teso Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Làm việc trong dự án lớn với cơ hội phát triển chuyên môn và mở rộng kỹ năng.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ về công nghệ, kiểm thử và phát triển phần mềm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Teso Global

