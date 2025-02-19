Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Hà Nội: Tầng 8, số 21 Cát Linh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Thỏa thuận
• Report to the Head of Equity Research;
• Perform thorough research on the assigned sectors, including sector analysis, investment recommendation
• Perform company, sector research, including commercial & financial analysis, and equity valuation
• Develop and maintain close relationship with domestic and foreign institutional clients
• Engage in public relation and marketing activity in order to promote the MBS's brand image and reputation including presentation to clients in Vietnam and abroad
• Other tasks as assigned by the Head of Equity Research
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu chung
• Strong interpersonal and communication skills
• High integrity, professionalism and well organized
• Team-oriented work attitude
• Willing and able to travel whenever required
• Mature, dynamic and creative
Ưu tiên:
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
