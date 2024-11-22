Tuyển Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kết Nối Năng Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 05, số 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiến thức vững về Digital Marketing

Quản lý toàn bộ các hoạt động của phòng Marketing

Có kĩ năng đào tạo và phát triển năng lực của đội ngũ trong team.

Trực tiếp tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing phát triển Employer Branding,

Cùng với Ban giám đốc tham gia xây dựng AOP và ngân sách hằng năm của công ty.

Theo dõi, giám sát và phát triển các kênh xã hội: Fanpage, Website, Youtube,...

Thực hiện báo cáo phân tích hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Phân công, hướng dẫn, giám sát sản xuất, phát triển các ấn phẩm hình ảnh, video, postcard liên quan đến truyền thông, PR, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kiến thức liên quan đạt KR

Triển khai hoặc phối hợp triển khai các hoạt động hội thảo trực tuyến và trực tiếp nhằm giới thiệu sản phẩm, hình ảnh của Link Power đến các khách hàng tổ chức và cá nhân.

Giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện, cập nhật kết quả, thông tin khách hàng lên hệ thống CRM và quản lý dữ liệu nội bộ khác.

Chủ động xây dựng các chương trình truyền thông. quản cáo phát triển sản phẩm, thương thiệu & thống nhất với Ban giám đốc, triển khai cho các team, thành viên trong phòng thực hiện.

Thực hiện các báo cáo phân tích đánh giá thực hiện ngân sách quảng cáo, PR đạt vượt các mục tiêu được thống nhất.

'Triển khai cập nhật thông tin lead và giám sát đầy đủ, rõ ràng kịp thời tình hình chuyển đổi lead thành học viên trên hệ thống CRM và file báo cáo tổng hợp chung, hàng tuần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, QTNS,..

Có 06 năm kinh nghiệm lĩnh vực Marketing.

Hoặc 03 năm kinh nghiệm đối với vị trí quản lí trở lên

Thông thạo các công cụ tin học văn phòng: Excel, Word, Power Point.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và khả năng giao tiếp khá.

Kỹ năng xây dựng bảng biểu báo cáo và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng giao việc cho nhân viên và quản lí hiệu quả làm việc của cả phòng.

Kỹ năng thiết lập mục tiêu đo lường mục tiêu của phòng theo định kỳ hằng tháng - quý - năm.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các hoạt động online và offline của công ty (Event, Sharing, Coffee Talks, Workshop, Webinar,…)

Kỹ năng quản lý sự thay đổi

Kỹ năng quản lý, điều phối công việc và dự án

Kỹ năng đào tạo (training) và huấn luyện (coaching) nghề nghiệp cho nhân viên cấp dưới.

Luôn thể hiện đúng tầm vóc, đạo đức và chân dung của một nhà quản lý mà công ty mong đợi.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kết Nối Năng Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15- 20 triệu ( lương cứng + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc + thưởng theo dự án của công ty (đối với những dự án mà sự đóng góp của phòng Marketing: Thiết kế ấn phẩm truyền thông, một số công việc được phân công trong dự án,..)

Thu nhập: Từ 15- 20 triệu ( lương cứng + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc + thưởng theo dự án của công ty

(đối với những dự án mà sự đóng góp của phòng Marketing: Thiết kế ấn phẩm truyền thông, một số công việc được phân công trong dự án,..)

Tham gia các chế độ phúc lời đầy đủ theo quy định Nhà nước(BHYT, BHTN, BHXH)

Môi trường thân thiện, con người hoà đồng, văn hoá công ty lành tính và luôn ghi nhận, vinh danh sự cống hiến, đóng góp của tất cả thành viên.

Luôn luôn được các sếp Training, Coaching kỹ năng nghề nghiệp

Thưởng lễ, Tết

Tham các chương trình đào tạo phát triển năng lực Chuyên môn, Quản lí, Lãnh đạo do công ty tổ chức hoặc thỉnh giảng.

Du lịch nghỉ mát hằng năm

Thường xuyên được tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên (ăn uống, vui chơi, dùng cơm thân mật với toàn công ty,...)

Được công ty tổ chức sinh nhật, các phúc lợi cơ bản khác: Hiểu hỷ, Ma chay, Tử tuất, Thai sản,…

Được 12 ngày phép năm (theo số tháng làm việc tương đương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kết Nối Năng Lực

