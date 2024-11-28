Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 79
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 quốc lộ 15 Hiêp Bình Phước TP.Hồ chí minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả trên các nền tảng: Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads...
Lên ý tưởng và tự tạo được nội dung quảng cáo hoàn chỉnh (hình ảnh, video ngắn) từ nguồn tư liệu sẵn có của bộ phận Media
Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.
Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.
Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận (làm việc với KOLs, Agency...)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

không yêu cầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.
Biết chỉnh sửa ảnh, làm video cơ bản (Photoshop/Canva/Capcut...)
Có kiến thức về phân tích insight khách hàng, sản phẩm, content, và kỹ thuật ads cơ bản
Tính cách cẩn thận, khiêm tốn, chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi và dám đổi mới
Ưu tiên ứng viên đã từng làm mảng thời trang, mỹ phẩm, làm thị trường nữ
Có kinh nghiệm làm nội dung, quảng cáo tiktok là điểm cộng
Khả năng sáng tạo và kinh nghiệm content là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 7tr + Thưởng doanh số (Thu nhập tháng lên tới 15 triệu - 20 triệu)
Ngân sách không giới hạn, được hỗ trợ và đào tạo
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật,... voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
6 tháng/lần xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16 quốc lộ 15 hiệp bình phước

