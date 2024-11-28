Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 quốc lộ 15 Hiêp Bình Phước TP.Hồ chí minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả trên các nền tảng: Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads...

Lên ý tưởng và tự tạo được nội dung quảng cáo hoàn chỉnh (hình ảnh, video ngắn) từ nguồn tư liệu sẵn có của bộ phận Media

Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.

Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.

Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận (làm việc với KOLs, Agency...)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

không yêu cầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.

Biết chỉnh sửa ảnh, làm video cơ bản (Photoshop/Canva/Capcut...)

Có kiến thức về phân tích insight khách hàng, sản phẩm, content, và kỹ thuật ads cơ bản

Tính cách cẩn thận, khiêm tốn, chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi và dám đổi mới

Ưu tiên ứng viên đã từng làm mảng thời trang, mỹ phẩm, làm thị trường nữ

Có kinh nghiệm làm nội dung, quảng cáo tiktok là điểm cộng

Khả năng sáng tạo và kinh nghiệm content là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 7tr + Thưởng doanh số (Thu nhập tháng lên tới 15 triệu - 20 triệu)

Ngân sách không giới hạn, được hỗ trợ và đào tạo

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật,... voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

6 tháng/lần xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 79

