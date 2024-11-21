Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 3 Lê Đình Lý, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Phát triển các ứng dụng desktop, web trên nền tảng .Net Framework/.Net Core;

Phát triển và duy trì ứng dụng .NET dưới sự hướng dẫn của các Senior Developer hoặc Technical Lead;

Lập trình, kiểm thử, và triển khai ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và bảo mật;

Đóng góp vào thiết kế, xây dựng và cải thiện các tính năng;

Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác của đội phát triển để đảm bảo tính thống nhất và hiệu suất của ứng dụng;

Xây dựng và duy trì tài liệu kỹ thuật bao gồm mã nguồn, hướng dẫn sử dụng, và tài liệu hệ thống;

Tham gia vào việc đánh giá, đề xuất, và triển khai các công nghệ và công cụ mới để cải thiện hiệu suất và tính năng của ứng dụng;

Hỗ trợ việc xử lý và giải quyết các sự cố và vấn đề liên quan đến ứng dụng;

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn, bảo mật và quy trình phát triển của công ty.

1. Kinh nghiệm bắt buộc:

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển ứng dụng C# .NET;

Hiểu biết sâu về C#, ASP.NET, .NET Framework/Core, và Entity Framework;

Hiểu biết sâu về các kiến thức về OOP, design pattern, configuring, debugging;

Kinh nghiệm về xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc tương tự;

Hiểu biết về các nguyên tắc và mô hình phát triển phần mềm như Agile/Scrum, Waterfall;

Hiểu biết về các công cụ quản lý mã nguồn như Git;

Kỹ năng tốt trong việc xây dựng và duy trì tài liệu kỹ thuật;

Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường làm việc nhóm;

Tinh thần học hỏi và năng động để tiếp tục phát triển kiến thức và kỹ năng.

2. Kỹ năng ưu tiên:

Có kinh nghiệm về VB.NET là một lợi thế;

Có kinh nghiệm sử dụng, config AWS/ Azure là một lợi thế;

Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các FE framework React/ Angular/ Vue;

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Up to 15 tháng lương/năm khi tham gia dự án

Hỗ trợ cơm ca 500,000/tháng cho nhân viên chính thức

Chính sách đào tạo chuyên sâu, cơ hội onsite Nhật Bản cho nhân viên tiềm năng

Thưởng thâm niên cho nhân viên có từ 03 năm và 06 năm làm việc liên tục tại Rikai

Chế độ thưởng lễ, Tết, sinh nhật, báo hỷ... cho từng cá nhân

Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp cho nhân viên chính thức làm việc từ 06 tháng

Chính sách rèn luyện thể thao cho CBNV

Team building theo quý - Company trip mỗi năm

Chính sách cơm ca cho nhân viên OT

Happy Hour mỗi tháng với nhiều phần quà hấp dẫn.

