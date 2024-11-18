Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH MAICO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hiện với nhu cầu mở rộng về thị trường, EMCI - BAFA cần tuyển dụng TTS Part time RnD Nghiên cứu thị trường Cải tạo nhà.

Mô tả công việc:

- Tổng hợp các sản phẩm/dịch vụ tương tự

- Thu thập thông tin về giá thị trường của sản phẩm/dịch vụ từ nhiều nguồn

- Phân tích cấu trúc giá và các yếu tố ảnh hưởng

- So sánh giá với đối thủ cạnh tranh

- Đánh giá phản ứng của khách hàng với cấu trúc giá khác nhau

- Theo dõi hiệu quả của cấu trúc định giá

Về Công ty MAICO:

MAICO phát triển thêm một mảng kinh doanh mới là Sơn sửa nhà cho các khách hàng có nhu cầu làm mới không gian: nhà, cửa hàng, văn phòng ... với thương hiệu là BAFA. Với cam kết TỐI ƯU CHO BẠN - UY TÍN CHO BAFA!

Đảm bảo khách hàng được tân trang không gian với chi phí tối ưu nhất, chất lượng cao nhất với toàn bộ vật tư chính hãng.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop riêng

- Biết sử dụng các công cụ Excel, Doc, ...

- Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, chủ động trong công việc

- Khách quan, có tính tổ chức

Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ TTS: 1.000.000 VND/tháng.

- Có dấu mộc xác nhận thực tập và hỗ trợ các tài liệu phục vụ cho báo cáo thực tập.

- Thời gian thực tập: 03 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

