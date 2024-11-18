Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH MAICO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH MAICO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH MAICO GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Market Research

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hiện với nhu cầu mở rộng về thị trường, EMCI - BAFA cần tuyển dụng TTS Part time RnD Nghiên cứu thị trường Cải tạo nhà.
Mô tả công việc:
- Tổng hợp các sản phẩm/dịch vụ tương tự
- Thu thập thông tin về giá thị trường của sản phẩm/dịch vụ từ nhiều nguồn
- Phân tích cấu trúc giá và các yếu tố ảnh hưởng
- So sánh giá với đối thủ cạnh tranh
- Đánh giá phản ứng của khách hàng với cấu trúc giá khác nhau
- Theo dõi hiệu quả của cấu trúc định giá
Về Công ty MAICO:
MAICO phát triển thêm một mảng kinh doanh mới là Sơn sửa nhà cho các khách hàng có nhu cầu làm mới không gian: nhà, cửa hàng, văn phòng ... với thương hiệu là BAFA. Với cam kết TỐI ƯU CHO BẠN - UY TÍN CHO BAFA!
MAICO
TỐI ƯU CHO BẠN - UY TÍN CHO BAFA!
Đảm bảo khách hàng được tân trang không gian với chi phí tối ưu nhất, chất lượng cao nhất với toàn bộ vật tư chính hãng.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop riêng
- Biết sử dụng các công cụ Excel, Doc, ...
- Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, chủ động trong công việc
- Khách quan, có tính tổ chức

Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ TTS: 1.000.000 VND/tháng.
- Có dấu mộc xác nhận thực tập và hỗ trợ các tài liệu phục vụ cho báo cáo thực tập.
- Thời gian thực tập: 03 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45 Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương - Chung cư Bcons Suối Tiên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nghien-cuu-thi-truong-thu-nhap-tren-1-trieu-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job252484
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Market Research Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Market Research Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Wei Zheng Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2,000 USD Wei Zheng Ltd.
500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Legendary Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD Legendary Dragon
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research International Siberian Health Limited Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận International Siberian Health Limited Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận World Vision Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Würth Industry Service (Vietnam) Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Würth Industry Service (Vietnam) Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research VPDD NINGBO PARAMONT CREATIVE DIGITAL TECHNOLOGY TẠI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VPDD NINGBO PARAMONT CREATIVE DIGITAL TECHNOLOGY TẠI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research ODM Group LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ODM Group LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Servier (Vietnam) Pharmaceutical Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Servier (Vietnam) Pharmaceutical Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Văn Phòng Đại Diện Delta Faucet (China) Co.ltd Tại Tỉnh Tây Ninh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 760 - 850 USD Văn Phòng Đại Diện Delta Faucet (China) Co.ltd Tại Tỉnh Tây Ninh
760 - 850 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research ET2C International Limited In HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ET2C International Limited In HCMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Hella Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hella Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Sheraton Saigon Grand Opera Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sheraton Saigon Grand Opera Hotel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Carl Zeiss Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Carl Zeiss Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu Concentrix
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Asia Plus Vietnam Co., Ltd (Q&me) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,800 USD Asia Plus Vietnam Co., Ltd (Q&me)
1,200 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Hayat Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hayat Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Legendary Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD Legendary Dragon
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUSTIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUSTIFY
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công ty TNHH ASSA ABLOY Global Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ASSA ABLOY Global Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Tech Data APAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Tech Data APAC
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm